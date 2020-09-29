عاجل - إصابة زميل صلاح في ليفربول بفيروس كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل، إصابة لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا، القاجم حديثًا من فريق بايرن ميونيخ الألماني، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)

وقال الريدز في بيان نشره عبر موقع الرسمي عبر الإنترنت، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد، وأنه سيتم عزل اللاعب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة " بكوفيد 19"،

وحقق ليفربول فوزًا غاليًا بالأمس على حساب آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الريدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 9 نقاط متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن ليستر سيتي الذي يحتل صدارة الدوري.

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