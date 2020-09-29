كاتب كويتي: الشيخ صباح"العاملين في فندق هيلتون يعرفونه"



ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".



وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".



وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام".

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد العيسى، إن مصر هى أول دولة أعلنت الحداد حزنا على رحيل الشيخ صباح الأحمد، معلقا: "استوقفني هذا الأمر وهو غير مستغرب على مصر".وأشار "العيسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن نعي المصريين للشيخ صباح على مواقع التواصل الاجتماعي ليس مستغربا، مضيفا أن مصر كانت في قلب الشيخ صباح، وكان دائم الحضور لمصر.وأضاف أن القاهرة كانت عاصمة لانطلاقه للعمل بالدبلوماسية، متابعا: "العاملون في فندق هيلتون النيل يعرفونه جيدا، ويعرفون طباعه".إقرأ أيضا..