شاهد.. خالد النبوي مع شيرين رضا في كواليس "قمر 14"

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شارك الفنان خالد النبوي صورة جديدة من كواليس مسلسل "قمر 14"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر الفنان خالد النبوي، مع الفنانة شيرين رضا، والمخرج هادى الباجورى، وكتب تعليقا قائلا: "قريبا قمر 14".



"قمر 14" ينقسم إلى عدد من الحكايات الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى وشيرين رضا