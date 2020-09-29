أخصائية تغذية علاجية تكشف طرق إنقاص الوزن بسهولة (فيديو)



وكشفت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن فكرة مبادرة "صحتك رشاقتك أمان لأسرتك" حققت نجاحًا مبهرًا على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن المبادرة جاءت بعد عدد كثير من المبادرات عن السمنة وخاصة عن السيدات وبعدها عن الأطفال.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان لا بد من أن نعمم مشكلة أمراض السمنة على جميع الفئات لأنها تُمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين ولم تعد رفاهية للناس على الإطلاق.



وتابعت أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة: "تم حصر المصابين بمرض السكر بسبب السمنة ووصلوا حوالي 8 ملايين نسمة"، منوهة بأنه مقدر أن يكون في 2040 أن يصبح أكثر من 14 مليون مريض بالسمنة، مشيرة إلى أنه تم حصر مرضى الضغط ويقدر بربع سكان المصريين بسبب السمنة وتمثل 26% من سكان الشعب المصري".



قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن السمنة تفتح الباب أمام الإصابة بأمراض الضغط والسكر وتكيسات المبيض لدى النساء وأمراض الكبد الدهني، وأمراض الكلسترول، مشيرة إلى أن السمنة لها عواقب وخيمة على جسم الإنسان ولا بد من القضاء عليها بأي طريقة.ونفت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، كل ما يُقال على أن تقليص الوزن بعد سن الأربعين صعب للغاية، قائلة: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة"، مؤكدة على أن سن الأربعين هو سن الأمل ويحتاج العمل على الحالة النفسية من أشياء ومعتقدات خاطئة ويحتاج لتصحيحها.وتابعت: "كثير من الأشخاص ما بعد سن الأربعين يصابون بالاكتئاب من عدم إنقاص الوزن وكثرة الدهون المتراقمة في مناطق كثيرة في الجسم، مشيرة إلى أنه لا بد من التأهيل النفسي أولا قبل خوض إنقاص الوزن وبعدها النظام الغذائي الصارم والانتظام عليه مع الكشف عن عدم وجود أي مشاكل فى الهرمونات وبعدها يبدأ إنقاص الوزن بشكل مريح.