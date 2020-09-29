الإمارت تزود مستشفى القطن بمستلزمات فحص كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:01 م
مستشفى القطن
مستشفى القطن
وكالات
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قدمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية القطن اليوم الثلاثاء، مستلزمات وقائية من فيروس كورونا إلى المنشآت الصحية.

 

وشملت المساعدات، التي طالت جميع مرافق محافظة حضرموت الصحية، توزيع أشرطة الفحص السريع لفيروس كورونا، ضمن المساعدات الطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمستشفيات حضرموت.

 

وتلقت إدارة مستشفى القطن العام في المديرية، ألفا و٢٥٠ شريطا ضمن الدفعة الثانية من الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة.

 

وتسلم المستشفى خلال الشهر الماضي، مواد طبية شملت كمامات وأقنعة وقائية للكوادر الطبية والتمريضية وغيرها من المستلزمات الطبية.

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مستشفى القطن حضر موت الامارات

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