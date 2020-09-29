موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لمواجهة سيلتا فيجو يوم الخميس المقبل 1 أكتوبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.





ونجح البارسا في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية على حساب فياريال بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.





وكانت تلك هى المباراة الأولى للبارسا في الليجا هذا الموسم، حيث منح الاتحاد الإسباني فترة راحة للفريق الكتالوني، بسبب إنهائه الموسم الماضي بشكل متأخر.





يذكر أن سيلتا فيجو لم يخسر اي مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث خاض 3 مواجهات، نجح في الفوز خلال لقاء وحيد، وتعادل في مباراتين.



