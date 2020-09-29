البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
تحولت البورصات الأوروبية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، حيث انخفضت قطاعات البنوك والطاقة والتأمين في ظل تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم.


ويرقب المستثمرون مناظرة انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترامب. وتجري الانتخابات بعد خمسة أسابيع.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5 بالمئة، تمشيا مع تحركات طفيفة في شتى الأسواق العالمية التي تتابع أيضا سير التقدم في المحادثات المتعلقة بتحفيز مالي أمريكي جديد.

وتخلت البنوك عن بعض مكاسب الجلسة السابقة البالغة 5.6 بالمئة، في حين انخفضت القطاعات الحساسة للحالة الاقتصادية مثل التأمين والطاقة أكثر من 1.5 بالمئة في ظل ارتفاع عدد وفيات كوفيد-19 عالميا إلى أكثر من مليون، وفقا لإحصاء من رويترز.

لكن مستثمرين كثيرين مازالوا يعولون على التحفيز المقدم من البنوك المركزية والحكومات لدعم الاقتصاد العالمي الذي تعصف به الأزمة الصحية.

وقال ميشيل مورجانتي، محلل الأسهم لدى جنرالي إنشورانس لإدارة الأصول، ”موقفنا حيال الأسهم مازال متفائلا في المدى المتوسط، حتى لو تخللته عراقيل بسبب مخاطر مثل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية المحيطة بالانتخابات الأمريكية.

أخبار تهمك

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ 40 دقيقة

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

05:30 م

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

06:32 م

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟