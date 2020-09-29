شبورة وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:36 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حارعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على جنوب سيناء ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- نشاط رياح على بعض المناطق من شمال وجنوب غرب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
شبورة وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
شبورة وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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