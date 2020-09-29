الصحة: حملات تنشيطية لتنظيم الأسرة بجميع المحافظات (فيديو)

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هذا وقال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، إن الزيادة السكانية تعرقل أي محاولات للدولة لأي تنمية، مؤكدًا على أنها تؤثر بصورة كبيرة على الخدمات المؤثرة على المواطنين.



وأضاف "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية": "الزيادة السكانية العشوائية بتأكل أي تنمية وهي الأزمة الحقيقية التي نتجت عن البناء العشوائي".





وأشار، إلى أن هذه العشوائية تؤثر على كل الخدمات المقدمة للمواطن، مستطردًا: "هذه العشوائية تمثل عبئا كبيرا على الحكومة التي تحتاج إلى توصيل صرف صحي وغاز طبيعي ومياه لهؤلاء المواطنين".



وأوضح ثابت، أن الصرف الصحي وصل إلى 40% من القرى المصرية، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في توصيل الإنترنت في بعض القوى بسبب هذا البناء الذي يتم بشكل عشوائي في بعض المحافظات.

قال حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التضامن لتدريب الجمعيات الأهلية على خطة تنظيم الأسرة.وأضاف "عباس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هناك حملات تنشيطية لوزارة الصحة في كافة محافظات الجمهورية.وأشار إلى أن معدل المواليد انخفض خلال عامي 2018 و2019، وذلك بفضل تكثيف نشاط الوزارة وتكثيف قوافل الصحة الإنجابية من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة التي تستهدف توعية السيدات.وأوضح رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة تستفيد من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالتركيز على السيدات التي مازالت في سن الإنجاب.وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر بـ 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.