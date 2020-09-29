عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
Advertisements

استقر مسؤولو النادي الأهلي على موعد الكشف عن المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

قرر مسؤولو النادي الأهلي، الإعلان عن المدرب الأجنبى الجديد يوم الخميس المقبل لخلافة المدرب السويسري رينيه فايلر والذي سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها مساء غدًا الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء يتفاوضوا مع مدرب أجنبى لخلافة فايلر وهناك اتفاق حول الخطوط العريضة لإنهاء كافة الأمور.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، يوم الخميس المقبل بمجرد الإعلان عن رحيل فايلر، الذى بات رحيله مسألة وقت بعد الخلاف بين النادي والمدير الفنى بشأن شروط البقاء.


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب الأهلي فايلر الأهلي اخبار الأأهلي

أخبار تهمك

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ 37 دقيقة

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

10 معلومات لا تعرفها عن أمير الكويت الجديد

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجميع يهرب من المسؤولية.. انقسام في الأهلي بسبب اختيار السويسري "رينيه فايلر"

بالأرقام .. السويسري " فايلر " أغلي مدرب في تاريخ الأهلي .. والثاني بالدوري المصري

غضب في الأهلي بسبب عدلي القيعي

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

فايلر يرفض رحيل أحمد الشيخ في الصيف

بعد عاشور وإكرامي.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

05:30 م

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

06:32 م

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟