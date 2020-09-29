زراعة الفيوم: استمرار المرور اليومي لرصد أى حالات تعدي على الأراضى

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه والجهات المعنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.



وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية.



وقامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطة بقيادة العقيد خالد حسين، مأمور المركز بتنفيذ حالةتعدى بجمعية بندر طامية على مساحة 50 متر تقريبا عباره عن سور بطول 60 متر تقريبا

بحضور المهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الاراضى ومدير الجمعيه والاستاذ محمد فتحى، نائب رئيس مجلس المدينة وبالتنسيق وقوات الشرطة النقيب اسامه يحى والأجهزة المعاونة.

