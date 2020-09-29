اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

اختارت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الإقتصادية اليوم القاضية منى إبراهيم محمد الطويلة رئيس الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، لتكون بذلك أول رئيسة لدائرة من دوائر محاكم الاستئناف العالي.

وقد ثمن المستشار عمر مروان وزير العدل قرار الجمعية العمومية، معتبرًا أن ثقة أعضاء المحكمة التي حظيت بها "الطويلة" بمثابة دافعٍٍ لزميلاتها لتعزيز فرصهن في تولي مناصب قيادية في القضاء، مؤكدًا أن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ يحتمان إسراع الخطى نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تليق بها التزامًا بالدستور المصري الذي يرسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مجتمع عادل في النظرة لأعضائه بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة أو غير ذلك من أشكال التمييز المحظورة.

أخبار تهمك

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ ساعة و نصف

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ 37 دقيقة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

10 معلومات لا تعرفها عن أمير الكويت الجديد

منذ ساعة الا ربع

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

05:30 م

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

06:32 م

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟