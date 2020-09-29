10 معلومات لا تعرفها عن أمير الكويت الجديد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:23 م
نواف الأحمد
نواف الأحمد
دعاء جمال
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أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء، تعيين نواف الأحمد أميرا لدولة اللكويت وخلفا للراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وفاته المنية اليوم.

 

وخلال السطور التالية نلقي الضوء على أبرز المعلومات المتوافرة عن ولي العهد:

-         نواف الأحمد هو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح


-         الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ جابر الأحمد الصباح.


-         تولى منصب ولي العهد منذ 14 عاما، إذ أصدر الأمير قراراً بتزكيته في السابع من فبراير 2006.


-         ولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً) بمدينة الكويت.


-         تقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولى منذ عام 1962 ولستة عشر عاما، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.


-         تم تكليفه بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عند تشكيل أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت عام 1991 ومن ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994.


-         تولى منصب وزير الداخلية من جديد عام 2003 إلى أن تمت تزكيته وليا للعهد في 2006.


-         أسندت إليه بعض مهام الأمير بعد مغاردته للعلاج في الولايات المتحدة قبل نحو شهرين


-         تشير سيرته الذاتية على موقع ديوان ولي العهد إلى أنه درس في مدارس الكويت المختلفة وأنه متزوج وله أربعة أولاد وبنت


-         من المتوقع أن يكون ملف العلاقات الخارجية ضمن أبرز أولويات أمير البلاد الجديد

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