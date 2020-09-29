باتشيكو يقود المران الأول مع الزمالك

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك أولى تدريباته مع الأبيض بعد التوقيع الرسمي على العقود في الساعات الماضية.

وحرص المدرب البرتغالي على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاقة المران الجماعي في حضور أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة.

وقال باتشيكو، للاعبين: "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم، أتمنى أن تستغلوا أنفسكم وأعماركم الصغيرة، حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات، ولو لم أر لاعبين بهذا المستوى، لما أتيت إلى هنا".

واضاف: "الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي، ومباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الزمالك فريق كبير، رغم أي أمور دفاعية، بدليل الفوز في النهاية، بفضل الشخصية التي منحتنا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل".

أخبار تهمك

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ 39 دقيقة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

05:30 م

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

06:32 م

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟