محمد عز العرب: وفاة أمير الكويت خسارة مصرية وعربية وإسلامية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:23 م
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير في الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يمثل خسارة مصرية وعربية وإسلامية وإنسانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن أمير الكويت الراحل سبق وأن تقلد العديد من المناصب وشغل منصب وزارة الخارجية قرابة 4 عقود حتى أصبح عميد الدبلوماسية العربية.

ولفت إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان يمثل خيار السلام في الأزمة بين قطر ودول المقاطعة منذ العام مقاطعة البحرين والسعودية والإمارات ومصر لقطر.

وأكد الدكتور محمد عز العرب، الخبير في الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دور الشيخ صباح داخل الكويت وخارجة اتسم بالإنسانية حتى أطلقت عليه الأمم المتحدة أمير الإنسانية ليصبح بذلك أمير الدبلوماسية والإنسانية.

وأردف الدكتور محمد عز العرب، الخبير في الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك تقدير كويتي لما قامت به مصر في مراحل تاريخية مختلفة.


وبعد وفاة أمير الكويت، صباح الأحمد، تولى الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 83 عاما، منصب أمير الكويت.

أمير الكويت الجديد شغل منصب ولي العهد منذ 14 عاما، إذ أصدر الشيخ صباح بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم أمرا بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد في 7 فبراير 2006، وبايعه مجلس الأمة بالإجماع خلال جلسة خاصة في 20 فبراير، وأدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه.

ولد نواف في 25 يونيو 1937 م في مدينة الكويت في فريج الشيوخ ( موقع مجمع المثني حاليًا) وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر المغفور له الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت في الفترة «من عام 1921 م ولغاية عام 1950 م».

متزوج له أربعة أولاد وبنت وهم: النجل الأكبر الشيخ أحمد النواف- الشيخ فيصل النواف- الشيخ عبدالله النواف- الشيخ سالم النواف- والشيخة شيخة النواف.

درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي، وظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد وتجلت بتشجيع سموه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والعالي، إنطلاقاٍ من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساسا تقدم المجتمعات ورقيها.

في 2006، أصدر صاحب السمو أمير دولة الكويت، صباح الأحمد، أمرًا أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.

أخبار تهمك

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

10 معلومات لا تعرفها عن أمير الكويت الجديد

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ ساعة و نصف

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

05:30 م

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

06:32 م

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟