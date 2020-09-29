عادل السنهوري: الشيخ صباح الأحمد من حكماء العرب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن الشيخ صباح الأحمد الصباح يعد من حكماء العرب، لأنه كان متمرسا في العمل السياسي والدبلوماسي لأكثر من 50 عاما.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لقب بأمير الإنسانية لأنه عرف برجل المصالحات العربية والتوسط في النزاعات ولعل أهمها التصالح بين اليمن الشمالي والجنوبي في 1972.

واستطرد السنهوري، أن الكويت في ظل حكم الشيخ صباح الأحمد الصباح كانت رمزا للسلام والإخوة العربية وهو ما أعطى الدبلوماسية الكويتية تميزا.

وأشار الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إلى أن كلما يرحل أحد حكماء العرب مثل الشيخ الصباح فإن العلاقات العربية تهتز لأننا في حاجة لحكمته وخبرته في العلاقات العربية.

وبعد وفاة أمير الكويت، صباح الأحمد، تولى الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 83 عاما، منصب أمير الكويت.

أمير الكويت الجديد شغل منصب ولي العهد منذ 14 عاما، إذ أصدر الشيخ صباح بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم أمرا بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد في 7 فبراير 2006، وبايعه مجلس الأمة بالإجماع خلال جلسة خاصة في 20 فبراير، وأدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه.

ولد نواف في 25 يونيو 1937 م في مدينة الكويت في فريج الشيوخ ( موقع مجمع المثني حاليًا) وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر المغفور له الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت في الفترة «من عام 1921 م ولغاية عام 1950 م».

متزوج له أربعة أولاد وبنت وهم: النجل الأكبر الشيخ أحمد النواف- الشيخ فيصل النواف- الشيخ عبدالله النواف- الشيخ سالم النواف- والشيخة شيخة النواف.

درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي، وظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد وتجلت بتشجيع سموه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والعالي، إنطلاقاٍ من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساسا تقدم المجتمعات ورقيها.

في 2006، أصدر صاحب السمو أمير دولة الكويت، صباح الأحمد، أمرًا أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.

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