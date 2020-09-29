شركة إماراتية تفوز بمناقصة توريد 120 ألف طن من قمح الطحين للأردن

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
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أعلنت " شركة الظاهرة الزراعية " الإماراتية فوزها بمناقصة توريد 120 ألف طن من قمح الطحين لصالح وزارة الصناعة و التجارة و التموين الأردنية.

وسيتم شحن الكمية كاملة خلال شهر ديسمبر المقبل بسعر 257.90 دولار للطن بعد منافسة مع عدد من كبريات الشركات العالمية مثل شركتي أمير وبا وأستون.

جدير بالذكر أن شركة الظاهرة متخصصة في زراعة و إنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية مثل الأرز و الدقيق و الفاكهة و الخضار وحققت منذ تأسيسها ازدهارا مميزا معتمدة على استراتيجية فعالة للاستثمار الأجنبي تجلت في سلسلة من عمليات الاستحواذ و الشراكة مع منتجي الأغذية والأعلاف حول العالم.

وتستحوذ أعمال إنتاج الحبوب و الاتجار بها على حصة كبيرة من أعمال الشركة ضمن قسم الأغذية.

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