مدير مشروع 2 كفاية: نستهدف مليون و150 ألف سيدة (فيديو)



هذا وقال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، إن الزيادة السكانية تعرقل أي محاولات للدولة لأي تنمية، مؤكدًا على أنها تؤثر بصورة كبيرة على الخدمات المؤثرة على المواطنين.



وأضاف "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية": "الزيادة السكانية العشوائية بتأكل أي تنمية وهي الأزمة الحقيقية التي نتجت عن البناء العشوائي".





وأشار، إلى أن هذه العشوائية تؤثر على كل الخدمات المقدمة للمواطن، مستطردًا: "هذه العشوائية تمثل عبئا كبيرا على الحكومة التي تحتاج إلى توصيل صرف صحي وغاز طبيعي ومياه لهؤلاء المواطنين".



وأوضح ثابت، أن الصرف الصحي وصل إلى 40% من القرى المصرية، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في توصيل الإنترنت في بعض القوى بسبب هذا البناء الذي يتم بشكل عشوائي في بعض المحافظات.



قالت ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، إن الهدف من هذا المشروع هو الحد من مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية الوزارة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.وأضافت "ديزيريه" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن المشروع يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.وأشارت أن البرنامج يستهدف مليون و150 ألف سيدة في المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة في الصعيد والجيزة والبحيرة لتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تكون سببًا في كقرة الإنجاب بالشراكة مع 108 جمعية أهلية.وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر بـ 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.اقرأ أيضًا: