أيمن الشهابي عميدا لهندسة شبرا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:14 م
الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي
الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي
محمد ضوه
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أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي عميدا لكلية هندسة شبرا بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للعميد الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.

كما وجه السعيد، الشكر للدكتور رجب مجاهد عميد الكلية السابق وذلك تقديرًا لما بذله من جهد طوال فترة عمله عميدا للكلية.

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