القضاء الإدارى يؤجل ٧٨ دعوى بانتخابات النواب للغد.. وآخرين إلى ١ أكتوبر

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أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عددًا من القرارت المتنوعة في دعاوى انتخابات مجلس النواب، وجميع القرارت شملت تأجيل ولم يصدر أي أحكام حتى الآن.



وتنوعت القرارت ما بين تأجيل عدد ٧٨ دعوى لجلسة الغد الأربعاء للإطلاع والرد علي طلبات المحكمة التى أبدتها للمدعين، فيما قررت المحكمة تأجيل عدد ٢٥ دعوى لجلسة ١ أكتوبر المقبل للإطلاع، كما أرجأت المحكمة عدد ١٥ دعوى لإصدار قرار بشأنهم أخر الجلسة مساء اليوم.



وقررت المحكمة أيضًا إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي، وأحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى.