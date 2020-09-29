غدا.. نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:55 م
نواف الأحمد
نواف الأحمد
وكالات
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أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إنه تقرر دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة 11 صباحاً، والتي يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 60 من الدستور.

 

وكان قد أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، توفي في الولايات المتحدة الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الكويت.

 

وأعلن المجلس، مساء الثلاثاء، رسميًا، تنصيب ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

 

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

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