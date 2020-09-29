الخميس.. وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:47 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، محكمة شبين القناطر بعد غد الخميس الموافق الاول من شهر أكتوبر في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر، بافتتاح المحاكم الجديدة المميكنة.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل فى وقت سابق أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل، الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.

وشملت محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، أما المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من 2 مارس 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020 وتشمل محاكم الإسماعيلية،بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاي البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية. 

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية وقد تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددهم 91 محكمة ابتدائية وجزئية.

وأكد أنه يجري حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهي أعمالها في 30 سبتمبر 2020.

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