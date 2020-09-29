بعد وفاة صباح الأحمد.. الكويت تعلن الحداد 40 يومًا وتعليق العمل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:42 م
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وكالات
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أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء، الحداد 40 يوماً على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.

 

وعبر بيان له، قال مجلس الوزراء الكويتي:"الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة وينادي بولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير اللكويت".

 

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

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وفاة امير الكويت نواف الاحمد الشيخ أحمد الصباح

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