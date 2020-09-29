رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف تفاصيل زيارة مدبولي للربوتات بكلية الذكاء الاصطناعي (فيديو)

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كشف عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى كلية الذكاء الاصطناعي بالمحافظة وتفقد الروبوتات في هذه الكلية.



وقال "دسوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن كلية الذكاء الاصطناعي أول كلية في جامعة مصرية حكومية تم إنشائها، مشيرًا إلى أنها تستقبل هذا العام الطلاب للسنة الثانية.



وأضاف أن هذه الكلية توفر فرص عمل في المستقبل طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة وتخريج مؤهلين لسوق العمل في برمجة الآلة وتصنيع الربوت والحوكمة السحابية.



وأوضح أن سوق الذكاء الاصطناعي واعد وتتعدى حجم الاستثمارات به 190 مليار دولار، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لمصر دورًا في هذا المجال، حيث تعمل أغلب الجامعات على إنشاء كليات بها أو قسم في كليات الحاسبات والمعلومات.





وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعى.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.