عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:37 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة ‏المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.‏

وضمت قائمة الأهلي كلا من: ‏
ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد ‏هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

فيما استبعد فايلر كلًا من: محمد الشناوي للراحة وعلي لطفي لعدم الجاهزية، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية، وعمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، ومحمود متولي ورامي ربيعة، وأحمد الشيخ للإصابة.

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كاس مصر فايلر الشيخ الترسانة الأهلي

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