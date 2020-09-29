ضبط سايس أثناء سرقته سيارة باستخدام ونش بمنطقة مصر الجديدة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط سايس أثناء سرقته سيارة باستخدام ونش بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادة ضبط سايس أثناء سرقته سيارة ملاكى باستخدام ونش وبسؤاله اعتراف بارتكاب الواقعة وأن السيارة مركونة من فترة فقام بإحضار ونش وسرقها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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أمرت نيابة حلوان الجزئية، أحالت خادمة وأثنين أخرين بتهمة سرقة شقة رجل أعمال، إلي محكمة الجنح للمحاكمة.


تلقي النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد أصحاب محال الصاغة الكائنة بشارع عبد الرحمن، دائرة القسم، مفاده قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع داخل المحل بدون الفواتير الخاصة بها.


وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبمناقشة المتهمة عن مصدر المشغولات الذهبية وسؤالها عن الفواتير الخاصة بها، ظهرت عليها علامات الريبة والقلق وبالضغط عليها انهارت واعترفت بأنها تعمل خادمة لدى رجل أعمال وقامت بسرقة خزينة حديدية من داخل المنزل محل عملها بأسلوب المغافلة بالاتفاق المسبق فيما بينها وبين طليقها ويدعى "أحمد محمود مصطفى"، موظف بشركة مياه مدينة 15 مايو، ومقيم بمدينة الأبطال، وأنها قامت بإعطاء الخزينة لطليقها المتهم الثاني لفتحها وسرقة محتوياتها ومناصفة ما بداخلها فيما بينهما، فقام المتهم بصحبتها

وبالتوجه للمتهم الثالث ويدعي "فراج عبد الحليم"، وشهرته فرج صاروخ، حداد ومقيم بالعزبة البحرية، لفتحها والاستيلاء على ما بداخلها، وأمكن ضبط باقي المتهمين.


وبفحص المسروقات تبين أنها عبارة عن "4 سلاسل ذهبية، 9 دلايات أشكال مختلفة، 2 خاتم، 3 ساعات ذهب، حلق، 2 أسورة، 2 غويشة، مجموعة من الأقلام الجاف ماركات، مجموعة عملات لبعض الدول".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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