عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنه لا أساس من صحة حول صدور حكم قضائي يقضى بتأجيل انتخابات مجلس النواب التي تجرى حاليا، مشيرا إلى أن الانتخابات في موعدها طبقا للجدول الزمنى التي أعلنت عنه الهيئة الوطنية في 10 سبتمبر الماضي.


وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تواصل الترتيبات اللازمة لإنعقاد الانتخابات البرلمانية في موعدها، ولم تصدر أي احكام بوقف الانتخابات.

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