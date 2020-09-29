بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

أعلن نادى مانشستر سيتي الإنجليزي عن التعاقد مع مدافع فريق بنفيكا البرتغالي روبن دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.





وكان مانشستر سيتي قد خسر خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج أمام فريق ليستر سيتي بخماسية مقابل هدفين.





وتأتي صفقة دياز في ظل تراجع دافع مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، حيث استقبل الفريق أهداف سهلة سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا الماضية، أو خلال الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشكيل مانشستر سيتي فى وجود روبن دياز:-





حراسة المرمى: إيديرسون.





خط الدفاع: ووكر، ناثان آكي، روبن دياز، ميندي.





خط الوسط: فيرناندينيو، رودريجو، كيفين دى بروين.





خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلينج، فودين.



