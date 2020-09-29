بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أعلن نادى مانشستر سيتي الإنجليزي عن التعاقد مع مدافع فريق بنفيكا البرتغالي روبن دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.

وكان مانشستر سيتي قد خسر خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج أمام فريق ليستر سيتي بخماسية مقابل هدفين.

وتأتي صفقة دياز في ظل تراجع دافع مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، حيث استقبل الفريق أهداف سهلة سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا الماضية، أو خلال الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي فى وجود روبن دياز:-

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر، ناثان آكي، روبن دياز، ميندي.

خط الوسط: فيرناندينيو، رودريجو، كيفين دى بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلينج، فودين.

أخبار تهمك

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ 34 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة أمير الكويت

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

محمد محمود يشارك في المران الجماعي بالأهلي وغياب الشيخ

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

05:01 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

04:31 م

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟