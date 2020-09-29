بدون الأساسيين.. برشلونة يواصل التحضير لموقعة سيلتا فيغو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
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عادت كتيبة برشلونة الاسباني للتدريبات الجماعية صباح اليوم بدون اللاعبين الأساسيين تحضيرا لمواجهة سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس الخميس المقبل.

ومن بين اللاعبون الـ11 الذين شاركوا في أول مباراة للبرسا بالليجا مساء الأحد الماضي أمام فياريال على ملعب كامب نو (انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة)، تدرب فقط الحارس نوربرتو مورارا "نيتو" والمهاجم أنسو فاتي الثلاثاء بمدينة جوان جامبر الرياضية.

وشارك في تدريب الفريق الأول معهما كل من رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت وبدور غونزاليز "بدري".

كما شارك في التدريب لاعبون من الفريق الرديف، هم إينياكي بينيا وأرناو تيناس ورونالد أراوخو وسانتياغو راموس مينجو وريكي بويغ وكونراد دي لا فوينتي.

وواصل الحارس مارك أندري تير شتيجن والمدافع صامويل أوميتيتي ولاعب الوسط ماتيوس فرنانديس تدريباتهم الخاصة للتعافي من إصاباتهم.

وسيجري الفريق الكاتالوني جلسة مران صباحية الأربعاء بمشاركة الفريق كاملاً، وعقب ذلك سيعقد المدرب رونالد كومان مؤتمراً صحافياً "عن بعد" حول مواجهة سيلتا.

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