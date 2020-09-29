السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراضي للإنتاج الحربي والتموين والمجتمعات العمرانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:01 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
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نشرت جريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها قرار رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة (٧٤٥٧.٣٧ فدان تقريبًا) تعـادل ٣١٣٢٧١٧٠م٢ ناحية غرب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح وزارة الإنتاج الحربى وذلـك لاستخدامها كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعتين بمحافظتي الأقصر والشرقية، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامهما فى إقامة مناطق لوجستية.

وقرر الرئيس السيسي كذلك إصدار قرارًا رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مـساحة ٨٥.٣٢ فـدان تقريبا تعادل ٣٥٨٤٥٣ م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق القاهرة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نقـلا مـن الأراضـى المخصصة للقوات المسلحة.

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الكلمات المفتاحية

هيئة المجتمعات العمرانية السيسي التموين الإنتاج الحربي أراضي

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