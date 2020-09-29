وداعاً يا أمير الإنسانية.. حسين الجسمي ينعى أمير الكويت

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أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأعرب حسين الجسمي عن حزنه لرحيل أمير الكويت ، ونشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : وداعاً يا أمير الإنسانية ، خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع ، اللهم هون كتابه وهون حسابه وارحمه.



ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".