وداعاً يا أمير الإنسانية.. حسين الجسمي ينعى أمير الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب حسين الجسمي عن حزنه لرحيل أمير الكويت ، ونشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : وداعاً يا أمير الإنسانية ، خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع ، اللهم هون كتابه وهون حسابه وارحمه.

ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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