الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته



ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، ويقام المعرض على مساحة 4 ألاف و200 متر مربع، يشهد مشاركة ٩٥ ناشر، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة،الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة اسكندرية واكاديمية الفنون، مؤسسة دار المعارف والأهرام



وقالت الهيئة في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائي لمتابعة إجراءات السلامة.



ويضم جناح هيئة الكتاب مايقرب من ٥٠٠ عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.



ومن العناوين التى سيضمها المعرض سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج، أبو بكر الصديق والصديق، قصور مصر، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الأسطوري، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.



ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من ١١ صباحًا إلى ١٠ صباحًا عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرًا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لافتتاح معرض الإسكندرية للكتاب يوم الخميس القادم الذى تقيمه الهيئة فى الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر بأرض كوتة بالازاريطة.