الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements


تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لافتتاح معرض الإسكندرية للكتاب يوم الخميس القادم الذى تقيمه الهيئة فى الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر بأرض كوتة بالازاريطة.

ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، ويقام المعرض على مساحة 4 ألاف و200 متر مربع، يشهد مشاركة ٩٥ ناشر، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة،الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة اسكندرية واكاديمية الفنون، مؤسسة دار المعارف والأهرام

وقالت الهيئة في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائي لمتابعة إجراءات السلامة.

ويضم جناح هيئة الكتاب مايقرب من ٥٠٠ عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة. 

ومن العناوين التى سيضمها المعرض سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج، أبو بكر الصديق والصديق، قصور مصر، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الأسطوري، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من ١١ صباحًا إلى ١٠ صباحًا عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته
الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب في أرض كوته

أخبار تهمك

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. وفاة أمير الكويت

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 20 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ نصف ساعة

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

محمد محمود يشارك في المران الجماعي بالأهلي وغياب الشيخ

منذ أقل من نصف ساعة

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

05:01 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

04:31 م

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟