نائب محافظ المنيا يفتتح المؤتمر السنوي الرابع لطب الأطفال

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افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، المؤتمر السنوي الرابع لطب الأطفال، والذي تنظمه مديرية الصحة بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، والدكتور محمد عبدالمحسن، وكيل كلية الطب بجامعة المنيا، وعدد من أساتذة طب الأطفال علي مستوي الجمهورية.



ونقل نائب المحافظ، تحيات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للمشاركين فى فعاليات المؤتمر، معربًا عن تقديره الكبير للأطباء وللدور العظيم المنوط بهم في خدمة المواطنين والسعي في تقديم خدمة طبية تليق بهم، مثنيا علي الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.



وأوضح نائب المحافظ، أن المحافظة علي كامل الاستعداد للتعاون الدائم ويسعدها استضافة تلك المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين المتخصصين والباحثين والدارسين وخاصة فى مجال طب الأطفال للاستفادة من خبراتهم فى تدريب شباب الأطباء بالتقنيات الحديثة من أجل دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة، وتحسين الخدمة الطبية للمرضى.





أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة لمناقشة كل ما هو جديد في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، بما يساهم بدوره فى تقديم خدمة طيبة وعلاجية متكاملة للأطفال، مؤكدًا أن المؤتمر يعتبر فرصة سانحة لنقل وتبادل الخبرات وتعريف المشاركين عن ما توصل إليه أطباء مصر فى مجال طب الأطفال وحديثي الولادة.



وقال الدكتور أشرف محسن، منسق المؤتمر، ومدير أقسام الأطفال والحضانات بمديرية الصحة، أن المؤتمر يمتد ليومين، بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الأطفال وحديثي الولادة ورابطة أطباء أطفال المنيا، وبمشاركة العديد من شركات الأدوية لإطلاع الأطباء علي كل ما هو حديث.

