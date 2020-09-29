بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد تنعى وفاة ملك الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لوفاة أمير الكويت.

حيث نشرت صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : ببالغ لبحزن والأسي أنعي سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلي جوار ربه.. لتفقد الأمه العربية والإسلامية زعيماً عظيماً وبعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعب الكويت والأمة العربية وخالص العزاء للكويت شعباً وحكومة وقيادة.

والجدير ذكره ان آخر أعمال نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني بمسلسل " سكر زيادة" بجانب عدد من الفنانين منهم نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

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