محافظ القاهرة: عودة أعمال البناء بجميع أحياء العاصمة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع، مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.


محافظ القاهرة يكشف تفاصيل أول معرض لبيع المستلزمات الدراسية والمنزلية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس، الذي سيبدأ يوم الجمعة 2 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر".

وأشار محافظ القاهرة أن المعرض سيشمل أنشطة فنية وثقافية، تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما سيضم ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال.

وتبدأ فاعليات المعرض الذي سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١١ مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة، في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كبيرة على كافة المنتجات التي تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق، حيث سيقدم المعرض عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .

إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية ( الخيامية والحلي ) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز، بالإضافة إلى نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائري المعرض مسرحية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض في مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.

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