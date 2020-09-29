ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون حديث الصحافة ووسائل الإعلام في الفترة المقبلة بسبب رغبة النجم الفرنسي في الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي في تواصل دائم مع والد مبابي والآن يجهز ليفربول لتقديم 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأنه على الرغم من أن ريال مدريد يعلم أن رغبة مبابي هي اللعب للنادي الملكي إلا أن ريال مدريد يخشى أن تقنع أموال ليفربول والد النجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه على الرغم من قرار ريال مدريد بعدم عقد أي صفقات في الصيف الحالي إلا أنهم لن يكونوا على إستعداد لمنح مبابي راتباً يبلغ قدره 40 مليون يورو سنويًا ومنافسة الفريق الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مسئولي ريال مدريد يفضلون توخي الحذر وسيتحدثون وجهاً لوجه مع ناصر الخليفي ولن يقدموا أي عرض للنجم الفرنسي، حيث لا يرغبون جعل مبابي يفقد تركيزه بالإضافة إلى تجنب أي مشكلة مع ناصر الخليفي.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن توقيع مبابي سيتم طهيه على نار هادئة ولن يتدخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، حيث يرغب المدير الفني الفرنسي في التركيز في الموسم الحالي ولن يشارك بشكل كامل في الصفقة حتى قدوم الصيف المقبل.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أنه مهما كان الأمر فإن مبابي لن يستمر مع باريس سان جيرمان وأنه هناك وجهتان فقط وهما: ريال مدريد وليفربول وسيحاول كلا الناديين إقناعه بمشروعهما على الرغم من أن المال سيلعب أيضًا دورًا مهمًا.

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