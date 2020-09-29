مصطفي ثابت يعزي في ضحايا الحادث الأليم بالطريق الإقليمي









تقدم الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، والمرشح في انتخابات مجلس النواب، وحملته الانتخابية بخالص العزاء في وفاة محمد سعد توفيق وطاهر سعد توفيق وزوجة الدكتور عبدالناصر سعد توفيق وبناته الاثنين في الحادث الأليم صباح اليوم بالطريق الإقليمي.









وتقدم ثابت بالعزاء الواجب لأهلنا بمنشأة الجمال والكومي، معبرا عن حزنه الشديد لهذا الحادث الأليم داعيا الله أن يلهم أسر المتوفين الصبر والسلوان.



