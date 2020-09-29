لرغبتها في الانفصال عنه.. التحقيقات تكشف تفاصيل شروع شاب في قتل خطيبته بالشيخ زايد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:50 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل الشروع في قتل فتاة على يد خطيبها بمنطقة الشيخ زايد، أنها كانت تريد الإنفصال عنه لكثرة المشاكل بينهما.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال الفتاة، وأوضحت أنها بعد خطبتها مش شاب يعمل بأحد المحال التجارية بمنطقة الشيخ زايد، بدأت تنشب مشاكل كثره، ونتيجة لذلك قبل موعد الزفاف قررت الإنفصال عنه، وعندما طلب تكرارا تحديد موعد الزفاف كانت ترفض.

وأفادت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، تعرض لها الشاب في الشارع، وطلب معرفة سبب عدم تحديد الموعد، قائلة،" مش عايزة أكمل الخطوبة، وياريت ننفصل"، مما أثارت حفيظته وأخرج مطواه من طيات ملابسه وقام بطعنها، فاصيبت بطعنات بالكتف والذراع، وفر هاربًا.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على فتاة مصابة بعدة طعنات، ملقاة بأحد الشوارع غارقة في دماءها، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، اعتدى عليها خطيبها بسلاح أبيض، لرغبتها في الانفصال عنه بسبب خلافات بينهما، وارتكاب المتهم الجريمة انتقاما منها.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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