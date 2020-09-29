قائدا حكيما ومخلصا.. نقابة الأشراف تنعي أمير دولة الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:44 م
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محمود الجلاد
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نعت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، أثناء تلقي العلاج بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نقيب الأشراف في بيان له، الثلاثاء، إن الأمير صباح الأحمد رحمه الله، كان نموذجا بارزا في البذل والعطاء، وقائدا حكيما كرس حياته في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد نقيب الأشراف، أن التاريخ يشهد لأمير الكويت أنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام، أفنى عمره في خدمة وطنه، مشيدا بجهوده على المستويين الدولي والإقليمي.

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت د الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير صباح الأحمد، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

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