بصورة ودعاء.. رئيس مجلس الأمة الكويتي ينعي الشيخ صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:39 م
رئيس مجلس الأمة الكويتي والشيخ صباح الأحمد
رئيس مجلس الأمة الكويتي والشيخ صباح الأحمد
وكالات
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نعى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميردولة الكويت على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

ونشر "الغانم" صورة تجمعه مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأرفقها بدعاء، حيث قال بها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "اللهم أرزق أميرنا و والدنا. فوق عمره عمراً وفوق صحته عافيه، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه. و أبقه ذخراً و سنداً لبلده و أمته يارب العالمين".

 

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

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