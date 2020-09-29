مانشستر يونايتد يُسابق الزمن لحسم صفقة مدافع بورتو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
يسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى الحصول على خجمات البرازيلي أليكس تيليس مدافع نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أدل تدعيم صفوفه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيليس /27 عاما خيار مفيد للفريق.

وأضافت أن بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيليس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق ويمكنه التوقيع بدون مقابل بعقد مبدئي في يناير المقبل.

وسجل تيلس، الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.

أخبار تهمك

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ ساعتين

مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة أمير الكويت

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتفوق على محمد صلاح ورونالدو في سباق جديد

منذ أقل من نصف ساعة

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

منذ أقل من ساعة

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

04:01 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

01:12 م

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟