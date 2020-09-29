10 قرارات مهمة من وزارة التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:35 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الهامة خلال الساعات الأخيرة، بشأن العام الدراسى الجديد، الذي يطل علينا هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يطارد كافة دول العالم.

واستمرار ظهور الفيروس، سيجعل هناك شكل مختلف للعام الدراسي القادم الذي ينطلق يوم ١٧ أكتوبر القادم بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الوباء وعدم انتقاله بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" القرارات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة في الساعات القليلة الماضية، ضمن إجراءتها الوقائية للحفاظ على الطلاب:

1- أصدرت الوزارة عدة قرارات بشأن المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة الطلاب، فيما لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، على أن يكون الحضور في المدرسة خمسة أو ستة أيام.

2- أكدت الوزارة أن القنوات التعليمية أساسية فى شرح المقررات، ويعتمد الطلاب من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى على القنوات حيث تذاع حلقة إسبوعيًا لكل مادة على مدار 14 أسبوعًا فترة الفصل الدراسي الأول.

3- أعلنت أن الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا للصفوف من 4 حتى 3 إعدادى، والحضور فى رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا يقل عن 4 أيام أسبوعيًا في مدارس الفترة الواحدة، أما المدرسة الفترتين تكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.

4- مدارس الفترة الواحد من 1 حتى 3 ابتدائي تخصيص 6 حصص لـ" العربى وConnect المتعدد و4 حصص فى الرياضيات، والإنجليزى، وحصتان للأنشطة المتنوعة، وحصة واحدة فى التربية الدينية والتوكاتسو والتربية الرياضية.

5- الصفوف من 1 حتى 3 ابتدائى المدارس ذات الفترتين 4 حصص فى العربى والرياضيات وConnect المتعدد، 3 حصص للغة الإنجليزية، حصة واحدة فى الأنشطة المتنوعة، حصة فى التربية الدينية، والتوكاتسو، والتربية الرياضية.

6- الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي حصتينفى العربى والرياضيات، حصة فى الإنجليزية والعلوم والدراسات والتربية الدينية والمستوى الرفيع، حصة فى التربية الرياضية، والتربية الفنية، حصة واحدة بالتبادل بين "مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأنشطة".

7- الصفوف من 1 حتى 3 إعدادى حصتينفى اللغة العربية والرياضيات، حصة فى الإنجليزى والعلوم والدراسات والدين، حصة فى المستوى الرفيع والحاسب الآلي والتربية الفنية، حصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة.

8- - تنظم مجموعات تقوية اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادى مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسى لهم بتلك المواد، وتكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الاسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية، وتتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

9- في صفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

10- بالنسبة الشهادتان الإعدادية والثانوية تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

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