خليفة بن زايد ينعى أمير الكويت ويأمر بالحداد 3 أيام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

نعى الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، ببالغ الحزن و الأسى، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية.

 

وأمر الشيخ خليفة بن زايد، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم و تنكيس الأعلام، حسبما ذكرت قناة وكالة وام الإماراتية.

 

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت قطع بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم، في الوقت الذي يتم فيه تداول العديد من الشائعات في البلاد.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

وبحسب الوكالة الكويتية، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء زرئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: «غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة سمو نائب الأمير».

 

وفي وقت سابق، أكد الديوان الأميري بدولة الكويت، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام "من أخبار عارية عن الصحة" بشأن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرا إلى أن "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

 

وحسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز"، أوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت.

 

ودعا الديوان الأميري إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما وصفها بـ"الأخبار المغرضة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الإمارات خليفة بن زايد الشيخ أحمد الصباح أمير الكويت

أخبار تهمك

مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ ساعتين

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

منذ أقل من ساعة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة أمير الكويت

منذ ساعة

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أمير الكويت يصدر أمرا بتفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية

الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على أمير الكويت

أمير الكويت يصل الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

الديوان الأميري يكشف الحقيقة حول صحة أمير الكويت

مجلس الوزراء الكويتي يطمئن الجميع على صحة الشيخ صباح الأحمد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

04:31 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

01:12 م

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟