'الأعلى للإعلام' عن أمير الكويت: عاش مخلصًا لقضايا بلاده

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:18 م
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد
ميسون أبو الحسن
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بعد أن وافته المنية اليوم.

وقدم المجلس في بيان له، خالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق، في وفاة زعيم عربي عاش مخلصًا لقضايا بلاده، وأمته العربية والإسلامية.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ يوليو الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

وبحسب الوكالة الكويتية، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء زرئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة سمو نائب الأمير".

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