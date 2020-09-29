رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات جديدة من السيسي بشأن البتلو (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته بكفر الشيخ بدأت بتفقد جامعة كفر الشيخ، التي تعتبر من أحدث الجامعات على مستوى الجمهورية، وبها العديد من الكليات الحديثة التي تتواكب مع العلوم الحديثة تخدم طبيعة المحافظة واحتياج سوق العمل المصري.





وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش تفقده المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تفقد اليوم مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصحة، وهناك توجيه لوزير التعليم العالي، وجميع القائمين على المستشفى، موضحًا أن تكلفة المستشفى عند انتهاءها 2 مليار جنيه.





وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مركز الأورام بكفر الشيخ تكلفة انتهاءه مليار جنيه؛ لافتًا إلى أن المستشفى والمركز يخدموا جميع محافظات الدلتا وليس كفر الشيخ فقط.



