رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات جديدة من السيسي بشأن البتلو (فيديو)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته بكفر الشيخ بدأت بتفقد جامعة كفر الشيخ، التي تعتبر من أحدث الجامعات على مستوى الجمهورية، وبها العديد من الكليات الحديثة التي تتواكب مع العلوم الحديثة تخدم طبيعة المحافظة واحتياج سوق العمل المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش تفقده المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تفقد اليوم مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصحة، وهناك توجيه لوزير التعليم العالي، وجميع القائمين على المستشفى، موضحًا أن تكلفة المستشفى عند انتهاءها 2 مليار جنيه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مركز الأورام بكفر الشيخ تكلفة انتهاءه مليار جنيه؛ لافتًا إلى أن المستشفى والمركز يخدموا جميع محافظات الدلتا وليس كفر الشيخ فقط.

ونوه، بأنه قام بزيارة مركز التقاوي الذي يعتبر من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، منوهًأ بأن الرئيس السيسي وجه بمضاعفة التمويل المخصص لها مثل مشروع البتلو الذي تنفذه وزاره الزراعة حيث بدأ بمليار جنيه وتم مضاعفته لـ 2 مليار جنيه وسيتم مضاعفته لـ 4 مليار جنيه، مشددًا على أن هذا المشروع كان له تأثيرا إيجابيا على ثبات أسعار اللحوم خلال العامين الماضيين، وانخفاضها في بعض الأحيان.

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