ضبط مصنع غير مرخص لانتاج العصائر بالمنوفية (صور)

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة المنوفية فى ضبط مصنع غير مرخص لانتاج العصائر بقرية شنوان مركز شبين الكوم بالمنوفية ينتج عصائر موجهة لاستخدام الأطفال ويستخدم خامات مجهولة المصدر .





وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم القيام بحملة استهدفت مقر المصنع وتم ضبط 393 شرنك عصير بكل شرنك عدد 24 عبوة عصير مانجو ( تحت مسمى سيمبا) باجمالى 9432 عبوة ، كما تم ضبط 355 شرنك عصير جوافة بكل شرنك 12 عبوة ( تحت مسمى الوادى ) باجمالى عدد 4260 عبوة ، وجميع العبوات غير معلومة الوزن أو السعة وباستخدام خامات مجهولة المصدر ، كما تم ضبط عدد 1 ماكينة تعبئة ، وعدد 1 موتور رفع وعدد 1 ماكينة تغليف ، وعدد 2 مبرد لأغراض التعبئة والانتاج فى مكان يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية وقد تم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحضر رقم 1740 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارىء مركز شبين الكوم وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأشار رئيس الجهاز الى ان جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من شراء السلع والمنتجات من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .





كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .