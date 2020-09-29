قرار عاجل من وزير التعليم بشأن قواعد وشروط شغل وظائف الإدارة المدرسية

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارًا وزاريًا بشأن القواعد والشروط اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية، ونص القرار على أن يكون الإعلان عن شغل وظيفتي الإدارة المدرسية (مدير - وكيل) في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ومن خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون لمدة سنتين قابلة للتجديد.



كما نص القرار على أن يكون المتقدم لوظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي تربوي مناسب، أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



وبالنسبة للمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة، وفقًا للقرار، يجب أن يكون من شاغلي وظيفة (معلم أول)، أو ما يعادلها علي الأقل ويكون حاصًلا على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلي شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



أما بالنسبة للتعيين في وظيفتي "مدير مدرسة" و"وكيل مدرسة " بمدارس الحلقة الأولى (الابتدائية) من مدارس التعليم الأساسي، يستثني الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات من شرط الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو شهادة التأهيل التربوي أو اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



وتلتزم اللجنة المشكلة طبقًا لما ورد بالقرار رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 بتقييم المتقدمين على أساس المعايير والقدرات الواردة في تلك المادة.