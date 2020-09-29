تراجع سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1.1% خلال الأسبوع الماضي

سجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال الأسبوع الماضي، وكانت الخسائر أكبر بالسندات ذات الأجل الطويل بسبب عدم وجود تغييرات في إجراءات التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي، في حين كان السوق يتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتمديد آجال استحقاق حيازاته.









تعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 1.1% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام، نزولاً من 4.2% في الأسبوع السابق.









كان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في إطار سياساته النقدية الجديدة وتطبيقاً لخطته الموضوعة بسياسة متكيفة، بالإضافة إلى قيام السيد باول بالتقليل من أهمية البيانات القوية الأخيرة والتأكيد على حالة عدم اليقين بشأن مسار الانتعاش الاقتصادي.









ومع ذلك جاء قرار عدم وجود تغيير في التيسير الكمي مخيبًا لتطلعات السوق إلي حد ما، إلى جانب ذلك، أبقى بنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة لديهما دون تغيير. وتصدر قطاع التكنولوجيا خسائر سوق الأسهم الأمريكية نتيجة لعمليات البيع المكثفة.



