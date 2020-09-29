



الاستعلام عن اسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2021 لزيارة المسجد النبوي الشريف المستندات المطلوبة لحجز العمرة





يشتاق الكثير من المسلمين في البلدان العربية وعلى مستوى العالم في عودة الزيارة إلى بيت الله الحرام وذلك بعد أن توقف جميع الزيارات والعمرة بعد أن انتشر في وسط كورونا المستجد الذي أثر على الجميع فى البلدان، ولكن بعد أن نقصت حدة الفيروس، قد تم فتح أبواب المدينة لجميع المسلمين حول العالم ولكن لابد من أخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية كل فرد نفسه من ما يفعله الفيروس.





الاستعلام عن اسعار العمرة

صرحت الحكومة السعودية أنه سيتم فتح باب الزيارة السعودى والعمرة، وذلك من أجل أن يستعيد جميع المسلمين شعائرهم بهذه البلد، ووقع هذا الخبر في قلب كل مسلم بسعادة كبيرة، وبدأ العديد من الأشخاص يجهزون أنفسهم ةايح زون بيوتهم من أجل زيارة بيت الله الحرام ولكن أثناء التجهيزات بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن كيفية الاستعلام عن الاسعار الخاصة بالعمرة، حتى يستطيع كل شخص ترتيب أموره المادية، ومعرفة كم الأموال التي يحتاجها، ولذلك خلال هذا المقال وفرنا الطريقة المناسبة من أجل الاستعلام عن الاسعار وكل تفاصيل العمرة.





كيفية الاستعلام من خلال بوابة العمرة الإلكترونية

بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن طريقة التقديم للعمرة وهي كالتالي:





- الدخول باستخدام رابط بوابة العمرة المصرية لرؤية كل شركات السفر المسجلة في البوابة، ويمكنك الدخول ( الدخول باستخدام رابط بوابة العمرة المصرية لرؤية كل شركات السفر المسجلة في البوابة، ويمكنك الدخول ( اضغط هنا ).





- اكتب رمز البلد الموجود على بطاقة الهوية أو جواز السفر.





- بعد ذلك سيظهر لك العديد من الشركات السياحية .





- يمكنك اختيار أحدهما ومعرفة كل تفاصيل الاسعار.





المستندات المطلوبة لحجز السفر

هناك العديد من المستندات الواجب توافرها ومنها:





- جواز سفرك ساري المفعول لمدة عام واحد من تاريخ السفر.





- 3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.





- شهادة من مكتب الصحة مرفق بها إيصال الدفع الأصلي.





- اوراق التجنيد الإجبارية إذا كان الشخص في سن الخدمة العسكرية.





- وموافقة صاحب العمل على الأفراد الذين يطلبون موافقة صاحب العمل.



