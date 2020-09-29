تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات،ى إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.18% خاسراً 121.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.19% خاسراً 135.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6020.84 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.15% خاسراً 94.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.77% خاسراً 123.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.63 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 545.5 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 22 ألف صفقة.









وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.90%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.13%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.87%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.74%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.98%، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%.